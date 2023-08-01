Burkina Faso ve Mali: Nijer'e yönelik askeri müdahaleyi savaş ilanı sayacağız

Yayınlanma: 01.08.2023 - 10:17

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:17

Burkina Faso ve Mali geçiş hükümetleri tarafından şiddet olaylarının yaşandığı Nijer'deki son duruma ilişkin ortak bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Nijer'e yönelik herhangi bir askeri müdahaleyi Burkina Faso ve Mali'ye yönelik bir savaş ilanı" olarak görecekleri kaydedilirken, aynı zamanda Burkina Faso ve Mali'nin "ECOWAS'tan çekilmesine yol açacağı" belirtildi.

"Kaderlerini sorumlu bir şekilde kendi ellerine almaya karar veren kardeş Nijer halkıyla" dayanışma içinde oldukları ifade edilen bildiride, "mevcut yönetim ve Nijer halkını desteklemek üzere meşru müdafaa tedbirleri alınacağı" ifade edildi.

ECOWAS'ın Nijer'e karşı yaptırım uygulamasını kınayan iki ülke, bu tür tedbirlerin sadece "halkın acılarını arttırdığını ve pan-Afrikanizm ruhunu tehlikeye attığını" açıkladı.

Bildiride, "Burkina Faso ve Mali geçiş hükümetleri, bir yandan egemen bir ülkede anayasal düzeni yeniden tesis etmek için silahlı güç kullanmaya istekli bazı Batı Afrikalı siyasi liderlerin aceleciliği ve maceraperestliği ile diğer yandan bu örgütlerin ve siyasi liderlerin, on yıldır terörizmin kurbanı olan ve kaderin insafına terk edilen devletlere ve halklara yardım etme konusundaki eylemsizliği, kayıtsızlığı ve pasif suç ortaklığı arasında gözlemlenen dengesizlik karşısında derin bir öfke ve şaşkınlık duymaktadır" denildi.

Bildiride ayrıca, "NATO'nun Libya'ya tek taraflı müdahalesinde olduğu gibi tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek ve Sahel ve Batı Afrika'da terörizmin yayılmasına yol açabilecek" Nijer'e yönelik bir askeri müdahalenin "feci sonuçlarına" karşı uyarıda bulundular.

ECOWAS'TAN MÜDAHALE SİNYALİ

Uluslararası toplumun çoğu, Nijer başkanlık muhafızları üyelerinin Devlet Başkanı Bazoum'u devirerek "Ulusal Vatan Koruma Konseyi" adlı bir askeri cunta kurduğu darbeyi kınamıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Bazoum'un bir hafta içinde serbest bırakılmasını ve görevine iade edilmesini talep etti.

Cuntanın görevde kalması halinde ECOWAS, "güç kullanımı" da dahil olmak üzere "Nijer Cumhuriyeti'nde anayasal düzeni yeniden tesis etmek için gerekli tüm önlemleri alacağını" açıkladı.

ECOWAS ayrıca, Nijer ile kara ve hava sınırlarının kapatılması da dahil olmak üzere bir dizi cezai tedbir açıkladı.

Nijer, 1860 yılında bağımsızlığını kazanmadan önce 50 yıldan uzun bir süre Fransız sömürgesiydi.