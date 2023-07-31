Nijer'de Fransız Büyükelçiliği'nin önünde protesto gösterisi düzenlendi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:44

Güncelleme: 31.07.2023 - 11:44

Nijer'deki askeri darbeyi destekleyen bir grup eylemci, Fransız Büyükelçiliği önünde Paris yönetimini protesto ederek, Rusya'ya yönelik destek sloganları attı.

Pazar günü Nijer'deki Fransız Büyükelçiliği önünde askeri darbeyi destekleyen binlerce kişi, Fransa'ya karşı öfkelerini dile getirmesi sonucu şiddet dolu sahneler yaşandı.

Göstericiler, Rusya'nın, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş başkanı Mohamed Bazoum'un serbest bırakılması yönündeki çağrılarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek sloganları attı.

Bazı protestocular, Fransız Büyükelçiliğini tanıtan bir plaketi yırtıp üzerinde tepindikten sonra yerine Rusya ve Nijerya bayrakları astı.

Protestoculardan "çok yaşa Putin", "çok yaşa Rusya" ve "kahrolsun Fransa" sloganları duyuldu.

Nijer güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

CNN'in aktardığına göre, protestoculardan biri olan Karimou Sidi, "Nijer, Fransız emirleri altında çok acı çekti. Onların sistemi yüzünden 10 yıldır işsizim. Biz özgürlük istiyoruz" dedi.

Protestoya katılan üniversite öğrencisi Hadiza Kanto, darbe liderlerini desteklediğini, çünkü "hepimizi soyan Fransa'ya karşı olduklarını" söyledi.

Kanto, "Fransa'yı Afrika'dan çıkaracağız" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi, Paris'in, Fransız vatandaşlarına ya da Nijer'deki tesislere saldıranlara derhal misillemede bulunacağını açıkladı.

ECOWAS'TAN MÜDAHALE SİNYALİ

Uluslararası toplumun çoğu, Nijer başkanlık muhafızları üyelerinin Bazoum'u devirerek "Ulusal Vatan Koruma Konseyi" adlı bir askeri cunta kurduğu darbeyi kınamıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Bazoum'un bir hafta içinde serbest bırakılmasını ve görevine iade edilmesini talep etti.

Cuntanın görevde kalması halinde ECOWAS, "güç kullanımı" da dahil olmak üzere "Nijer Cumhuriyeti'nde anayasal düzeni yeniden tesis etmek için gerekli tüm önlemleri alacağını" açıkladı.

ECOWAS ayrıca, Nijer ile kara ve hava sınırlarının kapatılması da dahil olmak üzere bir dizi cezai tedbir açıkladı.

Nijer, 1860 yılında bağımsızlığını kazanmadan önce 50 yıldan uzun bir süre Fransız sömürgesiydi.