Burkina Faso'da altın madenindeki katliamda çocuklar kullanılmış
Afrika ülkesi Burkina Faso'da 5-6 Haziran'da bir altın madenine düzenlenen saldırıda en az 170 sivilin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Saldırıyı gerçekleştirenler arasında çocukların da bulunduğu açıklandı.
Afrika ülkesi Burkina Faso'da 5 ve 6 Haziran'da bir altın madenine saldırı gerçekleştirildi. Ülkenin orta bölgesinde yer alan Solhan'a yakın Mousiga altın madeninde gerçekleşen saldırı iki gün sürdü. En az 170 kişinin öldürüldüğü belirtilen saldırıya, 12-14 yaş arası çocukların ve kadınların da katıldığı öne sürüldü.
Olayla ilgili CNN'e konuşan görgü şahitleri, katliama çocukların yanı sıra kadınların da katıldığını ve güvenlik güçlerinin önlem almadığını ifade etti.
MOTOSİKLETLE GELDİLER
Motosikletlerle konvoy halinde altın madeni ve civarındaki yerleşim yerlerine gelen saldırganlar, 5 Haziran'da sivilleri öldürdü. İkinci gün bölgeye yeniden dönen silahlı kişiler yerleşim yerleri ve evleri ateşe vererek tahrip etti.
Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, hükümet "terör saldırısı" olarak nitelendirmiş ve ülke genelinde 72 saat ulusal yas ilan edilmişti.
Bölge ülkelerindeki kaçak altın madenciliği, silahlı grupların ana geçim kaynağı olarak varlığını koruyor.
Burkina Faso Enerji ve Madencilik Bakanlığı'na göre, yasa dışı madencilik nedeniyle ülke ekonomisi her yıl en az 1 milyar dolar değerinde olan 20 ton altın kaybediyor.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim