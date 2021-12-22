Burkina Faso'da altın madenindeki katliamda çocuklar kullanılmış

22 Aralık 2021 Çarşamba, 12:46

Afrika ülkesi Burkina Faso'da 5 ve 6 Haziran'da bir altın madenine saldırı gerçekleştirildi. Ülkenin orta bölgesinde yer alan Solhan'a yakın Mousiga altın madeninde gerçekleşen saldırı iki gün sürdü. En az 170 kişinin öldürüldüğü belirtilen saldırıya, 12-14 yaş arası çocukların ve kadınların da katıldığı öne sürüldü.

Olayla ilgili CNN'e konuşan görgü şahitleri, katliama çocukların yanı sıra kadınların da katıldığını ve güvenlik güçlerinin önlem almadığını ifade etti.

MOTOSİKLETLE GELDİLER

Motosikletlerle konvoy halinde altın madeni ve civarındaki yerleşim yerlerine gelen saldırganlar, 5 Haziran'da sivilleri öldürdü. İkinci gün bölgeye yeniden dönen silahlı kişiler yerleşim yerleri ve evleri ateşe vererek tahrip etti.

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, hükümet "terör saldırısı" olarak nitelendirmiş ve ülke genelinde 72 saat ulusal yas ilan edilmişti.

Bölge ülkelerindeki kaçak altın madenciliği, silahlı grupların ana geçim kaynağı olarak varlığını koruyor.

Burkina Faso Enerji ve Madencilik Bakanlığı'na göre, yasa dışı madencilik nedeniyle ülke ekonomisi her yıl en az 1 milyar dolar değerinde olan 20 ton altın kaybediyor.