Ünlü kozmetik şirketinin varisi tarihe geçti

Yayınlanma: 31.12.2023 - 15:33

Güncelleme: 31.12.2023 - 15:33

Kozmetik devi L'Oréal'in varisi Françoise Bettencourt Meyers, tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın oldu.

Meyers'in dedesinin kurduğu Fransız güzellik imparatorluğu, 2023'te piyasada on yıllardır geçirdiği en iyi seneyi yaşadı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 70 yaşındaki Meyers'in serveti 100 milyar doları geçti. Bloomberg'in sıralamasına göre Meyers, dünyanın en zengin 12. insanı. Listenin üst sıralarındaki diğer Fransız; Fendi ve Louis Vuitton gibi moda devlerinin sahibi olan Bernard Arnault, 179 milyar dolarlık servetle listenin 2. sırasında bulunuyor.

L'Oréal'in yönetim kurulunun Başkan Yardımcısı olan Meyers'in ailesi, şirketin hisselerinin yüzde 35'ini elinde tutuyor. Annesi Liliane Bettencourt, 2017 yılında öldükten sonra Meyers şirketin varisi olmuştu.

Fransız liderlerle yakın ilişkileri olan Bettencourt, gazetelerin magazin sayfalarında da sıkça kendine yer buluyordu.

Bettencourt, ömrünün son yıllarında Meyers ile basına yansıyan bir kavga da yaşadı. Meyers, bir fotoğrafçının ve sosyetik bir kişiliğin annesinin zihinsel hastalığından faydalanmaya çalıştığını iddia etti.

Bettencourt verdiği bir söyleşide, "Kızım beni daha erken öldürmeye çalışmak yerine sabırlı şekilde ölümümü bekleyebilir" demişti.

2011'de Fransa'da mahkeme Bettencourt'un demans olduğu gerekçesiyle servetinin kontrolünü Meyers'a verdi.