Büyükelçi duyurdu: ABD ordusunun mühimmatını Türk şirket üretecek

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Türkiye-ABD ilişkilerinin son üç yılını değerlendirdiği bir makale yazdı. Büyükelçi, iki ülke arasında işbirliğinin artmasına ve Türkiye’nin bölgedeki potansiyeline dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:02
Büyükelçi duyurdu: ABD ordusunun mühimmatını Türk şirket üretecek
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Deseret News’e yazdığı makaleye, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiğini belirterek başlayan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ”Kuzeyde, Ukrayna'da savaş sürerken ve güneyde Gazze yakıp yıkılırken, Türkiye bir kez daha tam ortada yer alıyor” sözleriyle Türkiye'nin jeopolitik konumuna vurgu yaptı.

FİLİSTİN DEVLETİ'NİN İNŞASI

İşte, o makaleden satır başları:

Göz Atın
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”Türkiye'nin etkisini, tarihi bağlarını ve ekonomik gücünü dünyanın pek çok köşesinde kullanmasını bekliyoruz, zira Türkiye bizim yapamadığımız şekillerde ve yerlerde, hasımlarımızla diyalog kurma becerisi bakımından eşsizdir. 

"Örneğin, Türkiye Gazze'deki çatışmanın çözümünde rol oynamak için iyi bir konuma sahiptir. ABD gibi Türkiye de kalıcı bir barışa giden en iyi yol olarak bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemektedir."

"Ayrıca Türkiye, Sahraaltı Afrika ve Orta Asya'da borç tuzağı olmadan yüksek kaliteli altyapı arayan ülkeler için Çin karşısında uygun bir alternatif olduğunu kanıtlamıştır.”

TAHIL KORİDORU GIDA KRİZİNİ ENGELLEDİ

”Ukrayna Savaşı küresel gıda güvenliğini tehlikeye attığında, Türk diplomatlar Karadeniz Tahıl Koridoru’nu müzakere ederek 40'tan fazla ülkeye yaklaşık 33 milyon ton tahılın güvenli geçişini sağladı."

"Karadeniz'in güçlerinden biri olan Türkiye, deniz yollarının açık ve güvenli kalmasına yardımcı olarak mayınların tahıl ve diğer temel malların sürekli geçişi üzerindeki etkisini en aza indirmiştir.”

F-16 SATIŞININ ONAYLANMASI 

”Her iki ülkede de hükümetler değişebilir ama coğrafya değişmez. İşte bu nedenle, ABD Kongresi'nin geçen hafta Türkiye'nin 40 yeni ve 79 yenilenmiş F-16 uçağı alımını onaylama kararı hem ABD hem de Türkiye için çok önemli ve anlamlı."

"Bu karar, her iki ülkenin de güçlü bir ikili ilişkinin ortak çıkarlarına uygun olduğu yönündeki kararlılığına işaret etmekte.”

TEKSAS’TA TÜRK MÜHİMMAT FABRİKASI

Türkiye’nin NATO’nun en güçlü müttefiklerinden biri olduğunu vurgulayan Flake, iki ülke arasındaki savunma sanayi ortaklığının da git gide güçlendiğini belirtti.

Flake, bu çerçevede şu görüşleri savundu:

”ABD-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi, ABD'nin güvenliği, gücü ve refahı için elzem olan bir dizi konuyu ilerletmektedir. Bu 23 milyar dolarlık F-16 anlaşmasına ek olarak, Türkiye'nin devam eden savunma sektörü dönüşümü, insansız hava araçları ve yüksek teknolojili bileşenlerden motorlara ve top mermilerine kadar, ABD savunma tedarik zincirinin ve NATO ittifakımızın gücünün ayrılmaz bir parçasıdır." 

"Yenilenmesi gereken kritik mühimmat stoklarımızı arttırmak için Türk savunma sanayi ile ortaklık yapıyoruz. Teksas'ta Savunma Bakanlığı, bir Türk savunma firmasından satın aldığı üç mühimmat hattını inşa ediyor. Önümüzdeki yıl itibariyle, ABD-Türkiye savunma ortaklığı sayesinde Amerika'da üretilen 155 mm'lik mermilerin tahmini yüzde 30'u bu Teksas fabrikalarından gelecek...”


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