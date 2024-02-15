Türkiye ile Yunanistan Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katıldı

Yayınlanma: 15.02.2024 - 13:29

Güncelleme: 15.02.2024 - 13:32

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Brüksel'deki NATO zirvesi öncesi gazetecilere girişimle ilgili bilgiler verdi.

Berlin'in, Avrupa hava savunmasını güçlendirme çabasının bir ürünü olan Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi, ilk olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından, Ağustos 2022'de Prag'da yaptığı bir konuşmada duyurulmuştu.

BNN'in haberine göre girişimin amacı, "Üye ülkeler arasında ortak hava savunma sistemleri tedarik etmek, parça ikmalini kolaylaştırmak ve maliyetleri düşürmek."

FRANSA GİRİŞİMDEN RAHATSIZ

Öte yandan Fransa, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'nin "ABD ve İsrail'den teknoloji satın almayı öngören yapısına" eleştiriler getiriyor. Fransa, bu durumun "Avrupa'nın savunma teknolojisinde dışa bağımlılığını artıracağını ve Avrupa savunma sanayisinin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini" savunuyor.

Avrupa'nın stratejik otonomisini güçlendirmek amacıyla kendi savunma kapasitelerini ve sanayisini geliştirmenin önemine vurgu yapan Fransa, Avrupa Birliği çerçevesinde daha bütünleşmiş ve koordineli bir savunma politikası geliştirilmesinin önemini vurguluyor.

Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu

Fransa ayrıca, girişimin mevcut Avrupa savunma işbirliklerine ve projelerine alternatif oluşturabileceği ve bu şekilde Avrupa'nın savunma politikasında bölünmelere yol açabileceği endişesisini taşıyor.

AVRUPA GÖKYÜZÜ KALKANI GİRİŞİMİ NEDİR?

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi, Avrupa Birliği'nin (AB) uzay tabanlı hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla başlattığı bir girişimdir.

Bu girişim, AB'nin savunma ve güvenlik yeteneklerini güçlendirmeyi, Avrupa'nın kendi savunma kabiliyetlerini artırmayı ve uluslararası ortaklarla iş birliğini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi, füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemleri, uzay tabanlı gözlem sistemleri ve savunma amaçlı uydu sistemleri gibi uzay teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanılmasını içermektedir. Bu girişim aynı zamanda AB üye ülkeleri arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini artırmayı amaçlamaktadır.

HANGİ ÜLKELER ÜYE?

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi, AB'nin stratejik otonomiyi artırmak, güvenliği artırmak ve uluslararası krizlere müdahale etme yeteneğini güçlendirmek gibi genel hedefler doğrultusunda yürütülen birçok savunma ve güvenlik girişiminden biridir.

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne üye olan ülkelerin tam listesi şu şekildedir:

Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, Norveç, Danimarka, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Portekiz, Çekya, Romanya, Estonya, Letonya, Litvanya, Finlandiya, İsveç ve Yunanistan.?

KULLANILAN TEKNİK DONANIMLAR NELER?

Almanya'nın öncülüğünde hayata geçirilen bu girişimde kullanılan ana donanımlar arasında aşağıdaki sistemler yer almaktadır:

IRIS-T SLM Sistemi: Kısa ve orta menzilli hava savunması için kullanılır. İnsansız hava araçları, füzeler, uçaklar ve helikopterlere karşı savunma sağlayabilir. Menşei: İtalya, Almanya, İsveç, Yunanistan, Norveç ve İspanya ortak yapımı.

MIM-104 Patriot Sistemi: Uzun menzilli hava savunması için kullanılır. Uçaklara, seyir füzelerine ve orta menzilli balistik füzeler gibi tehditlere karşı kullanılabilir. Menşei: ABD

Arrow 3 Balistik Füze Savunma Sistemi: Atmosfer dışı tehditlere karşı savunma sağlar. Bu sistem, uzun menzilli balistik füzelere karşı koruma sunar. Menşei: İsrail

David’s Sling Hava Savunma Sistemi: Finlandiya'nın projeye katılımı sırasında İsrail'den satın aldığı bir sistemdir ve çeşitli hava tehditlerine karşı savunma sağlar. Menşei: ABD-İsrail ortak yapımı.

NASAMS Orta Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi: Bu sistem, AIM-120 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder füzeleri kullanarak hava savunma sağlar. NASAMS, kısa menzilliden orta menzilliye kadar füze tehditlerine karşı etkili bir çözüm sunar. Menşei: ABD-Norveç ortak yapımı.