Buz tutan nehre giren kadın kayboldu
Rusya'da Ortodoks Hristiyanların kutladığı Epifani Bayramı'nda buz tutan nehre giren kadın, suda gözden kaybolarak yaşamını yitirdi.
Rusya'ya bağlı Leningrad Bölgesi'ndeki Oredezh Nehri'nde 19 Ocak'ta Ortodoks Hristiyanlar, Vaftiz Bayramı olarak da bilinen Epifani Bayramı nedeniyle suya girdi.
Bölgeye giden 40 yaşındaki bir kadın, eşi ve çocuklarıyla birlikte buz tutan nehre girmek istedi. Nehrin yüzeyinde bulunan buz tabakasının kesilmesinin ardından soğuk suya atlayan kadının buza çarptığı görüldü.
O an gözden kaybolan kadının başında duran kişi ise bir şeylerin yolunda gitmediğini görünce bağırmaya başladı. O esnada kadının eşi de soğuk suya atladı. Eşini sudan çıkarmaya çalışan adam, su altında karısını göremeyince dışarıya çıktı. Bu sırada kadının çocukları da 'anne' diye bağırmaya başladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kadının son anlarının görüntülendiği olayın ardından nehir altında arama çalışmaları başlatıldı. Nehirde kaybolan kadının cesedine ulaşılamazken, bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ortodoks Hristiyanlar, Epifani Bayramı'nda günahlarından arınacağı inancıyla buz tutan göl ve nehirlere giriyor.
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