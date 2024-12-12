Esad'a ikinci darbe, Riyad büyükelçisinden

Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:54

Güncelleme: 12.12.2024 - 11:00

Suriye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Ayman Susan, silahlı gruplar tarafından 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması sonucu devrik lider Beşar Esad'ın, Şam'ı terk ederek Rusya'ya kaçmasına ateş püskürdü.

Ayman Susan, Esad'ın, "Suriye'den bir uyuşturucu kaçakçılığı ağına liderlik ettiğini ve kendisine sunulan Arap girişimleriyle ilgilenmediğini" ileri sürdü.

Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı görevini yürüten Susan, ülkesinin, Arap Birliği'ne dönüşünün önünü açan Amman Danışma Toplantısı'nda, toplantıya katılan Arap ülkelerinin sunduğu maddeler hakkında konuşmaya katılanlardan biri olduğunu söyledi.

"ZİHNİ VE DÜŞÜNCESİ 'HEP BEN' OLDU"

Toplantıda uyuşturucu kaçakçılığını durdurma konusu da dahil olmak üzere gündeme getirilen noktaların "sessiz ve sorunsuz geçtiğini" açıklayan Susan, uyuşturucu kaçakçılığını durdurma taahhüdünün eksikliğinin Esad'ın kararlarının benzersizliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Susan, "Bu konuları onunla (Esad) konuşamadık, ona iletmeden çalışanlar olarak tartışmalar yapıyorduk, çünkü zihnini ve düşüncesini 'hep ben ve benden sonrası tufan' olarak biliyoruz" dedi.

"RUSYA VE İRAN'A BAĞIMLIYDI"

Esad'ın, Arap girişimleri konusundaki tutumuna dikkat çeken Susan, "Arap ülkeleri, geçen yıl Suriye'yi düştüğü bataklıktan çıkarma umuduyla Arap Birliği'ne geri almasına ve Esad için bir pencere açmasına rağmen, kendisi bu girişimleri hiç umursamadı. Esad, Rusya ve İran'a bağımlıydı ve başka kimseyi istemiyordu" dedi.

"KORKU CUMHURİYETİNDE KİMSE KONUŞAMADI"

Baas rejiminin, insan hakları üzerindeki ihlallerine rağmen neden ülkeden iltica etmediği sorulan Susan, "Devlet çalışanlarının çoğunun rejimin davranışlarına katılmadığını, ancak korku Cumhuriyeti'nde kimsenin konuşamayacağını, hatta nefes alamayacağını" söyledi.

"ESAD, SURİYE'NİN TÜM ENERJİSİNİ SUÇ İŞLEMEYE ADADI"

Susan, başkent Şam'a 30 km uzaklıktaki rejimin "işkence merkezi" olduğu iddia edilen Sednaya Hapishanesi'ndeki görüntülerin "dehşet verici" olduğunu kaydetti.

Susan, "Sednaya Hapishanesi ve çirkinliğini duyuyorduk. Oradaki suç seviyesinin bu seviyeye ulaştığını ve gördüklerimizin şok edici olduğunu kimse tahmin bile edemezdi. Ortaya çıkan görüntüler, rejimin kurbanı olan Suriyeliler için değil, tüm dünya için şok ediciydi, çünkü çok acı verici... Esad, iktidarda kalmak için Suriye'nin tüm enerjisini suç işlemeye adadı" dedi.

İLK DARBE MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİNDEN GELMİŞTİ

Suriye'nin Rusya Büyükelçisi Beşar el-Caferi, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması sonucu devrik lider Beşar Esad'ın, Şam'ı terk ederek Rusya'ya kaçmasını “utanç verici ve aşağılayıcı” olarak nitelemişti.

Beşar el-Caferi, “Bu sistemin başındaki kişinin (Esad), ülkeye karşı hiçbir sorumluluk hissetmeden, gece karanlığında utanç verici ve aşağılayıcı bir şekilde kaçması, yapılan değişikliklere duyulan ihtiyacı teyit etmektedir” ifadelerini kullandı.

el-Caferi, “Yozlaşmış sistemin birkaç gün içinde çökmesi, hem toplumda hem de ordu arasında popüler olmadığının ve destek görmediğinin kanıtıdır” diye ekledi.

Rejim değişikliğini desteklediğini söyleyen el-Caferi, Suriye'nin “nihayet tüm Suriyeliler için gerçek bir vatan haline geldiğini” belirtti ve halkı, güvenliğin yeniden tesis edilmesi için birlik olmaya ve işbirliği yapmaya çağırdı.

el-Caferi, “Yeni dönem, Suriye'ye ve halkına daha fazla zarar gelmesini önleyecek barışçıl bir değişim umudunu gerektirmektedir, zira Suriye iyilik ve nimetlerle dolu bir ülkedir” dedi.