Çağrı cihazı patlamalarından sorumlu tutulmuştu: 'Birim 8200'ün merkezine roket saldırısı!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 13:47

Güncelleme: 01.10.2024 - 13:47

İsrail'in, Lübnan'a yönelik "sınırlı kara operasyonu" devam ederken, Hizbullah'tan açıklama geldi.

Hizbullah'a göre, savaşçıları “Tel Aviv banliyölerinde bir İsrail askeri istihbarat üssüne ve İsrail'in Mossad istihbarat servisinin merkezine roket saldırısı düzenledi.”

Hizbullah, grubun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sinyal istihbaratından sorumlu Birim 8200'e ev sahipliği yapan Glilot üssüne saldırdığını söyledi.

Açıklamaya göre, “saldırı Filistin direnişini desteklemek, Lübnan halkını korumak ve İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına yanıt vermek amacıyla gerçekleştirildi.”

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

BİRİM 8200 NEDİR?

Birim 8200 birkaç bin askeri kuvvetten oluşan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin en büyük birimidir. Bu ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile onun işlevi kıyaslanabilir.

Birim 8200 sinyal istihbaratı toplamaktan (SIGINT) ve kod çözmeden sorumlu İsrail İstihbarat Kolordusu birimidir. Aynı zamanda askeri yayınlarda İstihbarat Kolordusu Merkez Derleme Birimi olarak görünür ve bazen de Israeli SIGINT National Unit (ISNU) (İsrail SIGINT Ulusal Birimi) olarak adlandırılır.

Birim 8200 ilkel dış fazlalık Amerikan askeri aletlerini kullanarak 1952 yılında kurulmuştur. Başlangıçta, bu 2. İstihbarat Hizmet Birimi ve daha sonra 515. İstihbarat Servis Ünitesi olarak adlandırıldı. 1954 yılında, Glilot bileşkesinde bugünkü Yafa'ya taşındı.

Birim 8200, OSINT istihbaratı toplamaktan sorumludur. Birim televizyon, radyo, gazete ve internetten izleyerek askeri istihbarat ile ilgili bilgileri toplar. Çeşitli öğelerin çeviri birimleri tarafından toplanan-adlandırılan "temel istihbaratı" bir bölümünü oluşturmaktadır. Basında çıkan haberlere göre, birim İsrail İstihbarat Topluluğu'nda genel istihbarat bilgilerinin yarısından fazlasını sağlamaktadır.

2010 yılında, Fransız Le Monde gazetesi diplomatik bölümü, Birim 8200'ün büyük bir casusluk ağıyla çalıştığını yazdı. Negev merkezinde büyük bir SIGINT üssü yanı sıra, Ortadoğu, Avrupa, Asya ve Afrika genelinde izleme, telefon görüşmelerini dinleme, e-postaları takip ve diğer iletişim yeteneklerine sahip dünyanın en büyük dinleme üslerinden biri olduğunu yazdı.

Birim 8200'ün, bildirildiğine göre yurtdışında İsrail elçiliklerine de gizli dinleme mesajlarını tutan denizaltı kabloları, Filistin topraklarında gizli dinleme birimleri ve elektronik gözetim ekipmanları ile donatılmış Gulfstream jetleri vardır.

ÇAĞRI CİHAZI PATLAMALARI

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Olayların ardından Hizbullah, çağrı cihazı patlamalarının arkasında İsrail'in olduğunu belirterek, Birim 8200'e dikkat çekti.

Hizbullah, saldırılar sonrasında "yüksek bir bedel ödetme" tehdidinde bulunmuştu.