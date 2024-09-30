Nasrallah'ı 'acımasız bir terörist' olarak niteledi: 'Bölge ve dünya onsuz daha güvende...'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:56

Güncelleme: 30.09.2024 - 16:56

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Blinken, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından “dünyanın daha güvenli olduğunu” savunarak, Nasrallah'ı “acımasız bir terörist” olarak tanımladı.

“Bölge ve dünya onsuz daha güvende” diyen Blinken, “diplomasinin Ortadoğu'da daha fazla istikrara ulaşmanın en iyi ve tek yolu olmaya devam ettiği” konusunda ısrar etti.

Blinken, ABD'nin İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlanması için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1208 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.