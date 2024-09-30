Nasrallah suikastının ardındaki ekip: İsrail askeri istihbaratına bağlı 'Birim 9900' nedir?

Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:10

Güncelleme: 30.09.2024 - 12:14

Financial Times'ın haberine göre, İsrail'in Hizbullah hakkında yıllar boyunca, özellikle de Hizbullah'ın Suriye iç savaşına katılımı bağlamında topladığı istihbarat bilgilerinin, İsrail'in Hizbullah'a yönelik son saldırılarını mümkün kıldığı ve bunun, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesiyle sonuçlandığı belirtildi.

Mevcut ve eski yetkililere dayandırılan haberde, 2006 Lübnan-İsrail Savaşı'ndan ve İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana, İsrail'in Hizbullah hakkında toplayabildiği istihbaratın niteliği ve kapsamının önemli ölçüde değiştiği kaydedildi.

Hizbullah'ın, Suriye iç savaşına katılımının, İsrail'in örgüt hakkında istihbarat bilgisi toplaması için bir fırsat olduğu ifade edildi.

Habere göre, Hizbullah Suriye'deki erişimini artırırken, İsrail'in sızabileceği açıklığı da genişletti.

“SURİYE'DE KENDİNİ GÖSTERMEK ZORUNDA KALDI”

Hizbullah'ın, Suriye'de yeni üyeler kazanmak ve Esad yönetimi ve Rus istihbaratı gibi diğer kurumlarla iletişim kurmak zorunda kaldığı belirtilen haberde, buna ek olarak, Hizbullah üyelerinin cenaze törenlerinin ve bulundukları yerlerin açığa çıktığı kaydedildi.

Bu kapsamlı bilgilerin daha sonra İsrail'in çeşitli teknolojik yetenekleriyle eşleştirildiği belirtildi.

Financial Times'a konuşan Lübnanlı eski bir üst düzey siyasi, Hizbullah savaşçılarının “kendilerini Suriye'de ifşa etmek zorunda kaldıklarını” savundu.

Raporda bahsedilenlerden biri de, bir ipucuna işaret eden küçük değişimleri aramak için çeşitli görsel bilgileri tarayan İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) yer alan İstihbarat Direktörlüğü'ndeki 9900 birimiydi. Rapora göre, bu birim sayesinde İsrail kısa aralıklarla Nasrallah'ın yerini tespit etti ve nihayetinde ona suikast düzenledi.

BİRİM 9900

Son derece gizli ve uzmanlaşmış çeşitli birim ve ekiplere sahip çok yönlü bir yapı olduğu belirtilen İsrail Askeri İstihbaratı'na (AMAN) bağlı 9900 biriminin, IDF'nin en uzmanlaşmış askerlerinin bir araya gelmesiyle oluştuğu belirtiliyor.

IDF'nin resmi sitesindeki bilgilere göre, birimdeki askerlerin, uydu görüntüleri ile haritaları analiz etme, yorumlama ve anlama konusunda "önemli yeteneklere sahip olduğu" iddia ediliyor.

Birimin çalışmalarının, “İsraillilerin korunmasına büyük ölçüde yardımcı olduğu” ve birimin kendisinin de “IDF'deki diğer hiçbir birime benzemediği“ ifade ediliyor.

9900 biriminin, IDF'deki hiçbir gruba benzememesinin nedeninin, üyelerinin hepsinin otizm spektrum bozukluğu (OSB) hastası olduğu ve askerlik hizmetinden muaf olmalarına rağmen hepsinin gönüllü olarak çalıştığı belirtiliyor.

“RO'İM RACHOK”

9900 biriminde çalışanların, İbranice'de “ufukların ötesinde” anlamına gelen “Roim Rachok” (RR) Programında hizmet veren askerler olduğu biliniyor.

Ro'im Rachok, İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından genç otistik yetişkinleri meslek sahibi yapmak üzere tasarlanmış bir programdır. IDF'de gönüllü olarak hizmet etmek veya iş piyasasına entegre olmak isteyen nitelikli genç yetişkinlere, karşılaştırmalı bir avantaja sahip oldukları meslekler öğretilir.

Programın ilk mezunları Birim 9900 ile işbirliği içinde hava ve uydu fotoğraflarını analiz etmeyi öğrendi. Daha sonra program genişledi ve şu anda Yazılım Kalite Güvencesi, Bilgi sıralama Elektro-optik ve Elektronik gibi meslekler için eğitim veriyor. Askerler, İsrail İstihbarat Topluluğu, İsrail Hava Kuvvetleri ve daha birçok kurumda 10'dan fazla birimde görev yapmaktadır. 2016 yılında programda yaklaşık 50 kişi vardı.

Programın, Beyond the Horizon ve Ono Academic College işbirliği ile yürütültüğü belirtiliyor.