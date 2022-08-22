Metrobüste 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Kadın, şüpheliye tokat attı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:51

Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferi yapan bir metrobüste, 22 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde iddiaya göre bir erkek, kadın yolcunun fotoğraflarını izinsiz şekilde çekti.

FOTOĞRAFLAR, GALERİSİNDE ÇIKTI

Kadının durumu fark etmesi üzerine yolcular, şüphelinin cep telefonunu açmasını istedi. Cep telefonunda çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterdi.

Bu sırada fotoğrafları çekilen kadın şüpheliye tokat attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.