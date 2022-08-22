Metrobüste 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Kadın, şüpheliye tokat attı

İstanbul'da, Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferi yapan metrobüste bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, diğer yolculara yakalandı. Kadın, fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu kişiye tokat atarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:51
Metrobüste 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Kadın, şüpheliye tokat attı
Abone Ol google-news

Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferi yapan bir metrobüste, 22 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde iddiaya göre bir erkek, kadın yolcunun fotoğraflarını izinsiz şekilde çekti.

FOTOĞRAFLAR, GALERİSİNDE ÇIKTI

Kadının durumu fark etmesi üzerine yolcular, şüphelinin cep telefonunu açmasını istedi. Cep telefonunda çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterdi.

Bu sırada fotoğrafları çekilen kadın şüpheliye tokat attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Metrobüs cinsel taciz taciz cep telefonu akıllı telefon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler