Call of Duty'nin yapımcısına 680 milyon dolarlık dava

Dünya çapında milyonlarca kişinin oynadığı Call of Duty oyununun yapımcısı Activision Blizzard'a oyuncular tarafından dava açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:19
Call of Duty'nin yapımcısına 680 milyon dolarlık dava
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Profesyonel oyuncular Hector Rodriguez ve Seth Abner tarafından ABD'de açılan tröst karşıtı davada, Activision'ın Call of Duty turnuvalarını ve liglerini yasadışı şekilde tekelleştirdiği iddia edildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, dava dosyasında, ilk olarak 2003'te piyasaya sürülen oyunun, bilgisayar oyunları endüstrisinin en çok satanlarından olduğu ve şirkete milyarlarca dolar kazandırdığına dikkat çekildi.

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Konuyla ilgili Activision'dan yapılan açıklamada, iddiaların herhangi bir yasal zemini olmadığı belirtilirken, davacıların konuyu mahkemeye taşımadan önce şirketten onlarca milyon dolar talep ettikleri öne sürüldü.

Şirket, 2016'da Call of Duty turnuvaları organize eden Major League Gaming isimli şirketi 46 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

Davacılar, Call of Duty turnuvalarının 2019'a kadar enerjik ve rekabetçi bir pazar olduğunu ancak Activision'ın kendi turnuvasını başlatarak tekelleşmesiyle birlikte rekabetin sona erdiğini iddia etti.

Şikayet dosyasında Activision'ın tekelleşmesinin ardından turnuvalarda mücadele eden takım ve oyunculara çok sert sözleşmeler dayattığı öne sürüldü.

Dosyada, "Activision'ın insafsız taleplerine rıza göstermeyen takımlar, profesyonel Call of Duty pazarından tamamen atılıyor" dendi.

Davacılar maddi zararların giderilmesi için şirketten 680 milyon dolar tazminat talep etti.

Activision geçen yıl Microsoft tarafından 69 milyar dolarlık rekor bir anlaşmayla satın alınmıştı. Anlaşma halen ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun incelemesi altında.


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