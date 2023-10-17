Call of Duty serisine Türkiye'de yeni zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Call of Duty, oldukça popüler ancak bir süredir yapılan zamlardan kaynaklı olarak fiyatı oldukça yükseldi. Yeni yapılan zamlarla fiyat 10 kat arttı!
Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Call of Duty için yeni bir zam yapıldı. Oyun serinin son üyeleri zaten Türkiye'de oldukça pahalıyken, eski oyunlarına da inanılmaz bir zam yapıldı. Call of Duty: Black Ops 2 normalde 115 TL'ye satılırken, yeni yapılan zamlar ile 1 bin 559 TL'ye kadar çıktı. Modern Warfare ise 999 TL'den 1 bin 559 TL'ye yükseldi.
CALL OF DUTY OYUNLARININ ZAM SONRASİ FİYATLARI NE OLDU?
İlginç bir şekilde Call of Duty: Modern Warfare III bu karardan etkilenmedi ve 1 bin 999 TL'lik fiyatıyla kaldı.
İşte Call of Duty oyunlarına yapılan zamlar sonrası eski ve zamlı fayatlar:
|Oyun
|Zamdan önceki fiyatlar
|Zamdan sonraki fiyatlar
|Call of Duty 2
|49,00 TL
|519,99 TL
|Call of Duty: Black Ops
|99,00 TL
|1.039,99 TL
|Call of Duty: Black Ops 2
|115,00 TL
|1.559,99 TL
|Call of Duty: Ghosts
|139,00 TL
|1559,99 TL
|Call of Duty: World at War
|49,00 TL
|519,99 TL
|Call of Duty: Vanguard
|999,00 TL
|1.559,99 TL
|Call of Duty 4: Modern Warfare
|49,00 TL
|519,99 TL
|Call of Duty: Modern Warfare
|999,00 TL
|1.559,99 TL
|Call of Duty: Infinite Warfare
|209,00 TL
|1559,99 TL
|Call of Duty Warchest
|59,00 TL
|779,99 TL
Kısa bir süre önce Microsoft'a katılan Activision Blizzard, sancılı bir süreçten çıkmıştı. Microsoft'un satın almak için çabalığı şirket, nihayet yazılım devine katıldı.
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