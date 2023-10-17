Call of Duty serisine Türkiye'de yeni zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Call of Duty, oldukça popüler ancak bir süredir yapılan zamlardan kaynaklı olarak fiyatı oldukça yükseldi. Yeni yapılan zamlarla fiyat 10 kat arttı!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:30
Call of Duty serisine Türkiye'de yeni zam geldi! İşte yeni fiyatlar
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Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Call of Duty için yeni bir zam yapıldı. Oyun serinin son üyeleri zaten Türkiye'de oldukça pahalıyken, eski oyunlarına da inanılmaz bir zam yapıldı. Call of Duty: Black Ops 2 normalde 115 TL'ye satılırken, yeni yapılan zamlar ile 1 bin 559 TL'ye kadar çıktı. Modern Warfare ise 999 TL'den 1 bin 559 TL'ye yükseldi. 

CALL OF DUTY OYUNLARININ ZAM SONRASİ FİYATLARI NE OLDU?

İlginç bir şekilde Call of Duty: Modern Warfare III bu karardan etkilenmedi ve 1 bin 999 TL'lik fiyatıyla kaldı.

İşte Call of Duty oyunlarına yapılan zamlar sonrası eski ve zamlı fayatlar:

OyunZamdan önceki fiyatlarZamdan sonraki fiyatlar
Call of Duty 249,00 TL519,99 TL
Call of Duty: Black Ops99,00 TL1.039,99 TL
Call of Duty: Black Ops 2115,00 TL1.559,99 TL
Call of Duty: Ghosts139,00 TL1559,99 TL
Call of Duty: World at War49,00 TL519,99 TL
Call of Duty: Vanguard999,00 TL1.559,99 TL
Call of Duty 4: Modern Warfare49,00 TL519,99 TL
Call of Duty: Modern Warfare999,00 TL1.559,99 TL
Call of Duty: Infinite Warfare209,00 TL1559,99 TL
Call of Duty Warchest59,00 TL779,99 TL

Kısa bir süre önce Microsoft'a katılan Activision Blizzard, sancılı bir süreçten çıkmıştı. Microsoft'un satın almak için çabalığı şirket, nihayet yazılım devine katıldı.


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