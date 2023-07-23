Rus gazeteci Ukrayna’daki çatışmalarda hayatını kaybetti
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı takip eden Rus gazeteci Rostislav Zhuravlev, Zaporijya’daki çatışmalar sırasında aracına misket bombası isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir gazeteci hayatını kaybetti. Rusya merkezli haber ajansı Ria Novosti’nin savaş muhabiri Rostislav Zhuravlev çatışmalar sonucu aracına isabet eden misket bombaları nedeniyle yaşamını yitirdi.
Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Zaporijya’nın Başkanvekili Yevgeny
Balitsky gazetecinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün Zaporijya
bölgesindeki Vasilyevka kentinden Vladimirovka köyüne giden sivil bir aracın
bombalanması sonucunda Ria Novosti’nin savaş muhabiri Rostislav Zhuravlev
öldürüldü” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna tarafından atılan misket bombalarının sivil aracı hedef aldığını ve araçtaki 4 medya çalışanının da yaralandığını duyurdu.
Hastaneye sevk edilen yaralı gazetecilerin tedavi
edildiği ifade edilirken aynı ajansta görevli bir gazetecinin durumunun kritik
olması nedeniyle Kırım’a gönderileceği belirtildi.
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