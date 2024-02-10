Canlı yayında dehşet anları: Siyasetçi hasmı tarafından vuruldu

Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:16

Güncelleme: 10.02.2024 - 15:16

Polis, Mumbai'nin Dahisar bölgesinde perşembe günü meydana gelen olayla ilgili yerel iş insanı Mauris Noronha'nın, Shiv Sena'nın eski siyasetçisi Abhishek Ghosalkar'ı kandırarak kendisiyle buluşmasını sağladıktan sonra ateş ederek öldürdüğünü açıkladı.

The Indian Express'in haberine göre kısa süre sonra ölü bulunan Noronha'nın da kendisini vurduğu anlaşılıyor.

Hindistan'da internette paylaşılan şiddet içerikli videoda Ghosalkar ve Noronha kameraya hitap ederek geçmişteki siyasi rekabetlerini geride bırakıp aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeye karar verdiklerini belirtiyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, aynı karede birlikte görülen ikili, rahatça konuşarak artık aralarının iyi olduğunu söylüyor.

In Maharashtra, criminals have no fear of the law. You can see that a man named Morris called former Shivsena UBT corporator Abhishek Ghosalkar to his office and shoot him during facebook live.#Maharashtrahttps://t.co/7dUSi6j2xt — Ashish (@error040290) February 8, 2024

Noronha'nın, kendi ofisinde çekilen videoda "Bugün bir araya gelip birlik olmaya karar verdik. Birlikte sari ve erzak dağıtmaya karar verdik" dediği duyuluyor.

Videoda Ghosalkar ise "Halkın iyileştirilmesi için birlikte çalışmak iyi bir karar. Çalışan ve ihtiyaç sahibi 300 kadına sari dağıtıyoruz. Birlikte çalışarak Kandarpada [Mumbai bölgesi] halkına hizmet edeceğiz. Bu kararı, dostluğumuzun ve işbirliğimizin yeni başlangıcı olan bu yeni yılda aldık" dedi.

Öte yandan 4 dakika 26 saniyelik videonun başlarında, Noronha'nın kalkıp odadan çıktığı görülürken Facebook Live oturumunun sona ermek üzere olduğu anlaşılıyor. Ardından Ghosalkar halen kadrajda görülürken 5 el silah sesi duyuluyor.

Polis yetkilileri hem Ghosalkar'ın hem de Noronha'nın yaraları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiğini ve cesetlerinin otopsi için farklı hastanelere götürüldüğünü açıkladı.

Mumbai polis yetkilileri, cinayetle ilgili bir cinayet davası açma sürecinde olduklarını, Noronha olayındaysa kaza sonucu ölüm raporu tutulacağını söyledi.