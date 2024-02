Canlı yayında dehşet anları: Siyasetçi hasmı tarafından vuruldu

Polis, Mumbai'nin Dahisar bölgesinde perşembe günü meydana gelen olayla ilgili yerel iş insanı Mauris Noronha'nın, Shiv Sena'nın eski siyasetçisi Abhishek Ghosalkar'ı kandırarak kendisiyle buluşmasını sağladıktan sonra ateş ederek öldürdüğünü açıkladı.

The Indian Express'in haberine göre kısa süre sonra ölü bulunan Noronha'nın da kendisini vurduğu anlaşılıyor.

Hindistan'da internette paylaşılan şiddet içerikli videoda Ghosalkar ve Noronha kameraya hitap ederek geçmişteki siyasi rekabetlerini geride bırakıp aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeye karar verdiklerini belirtiyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, aynı karede birlikte görülen ikili, rahatça konuşarak artık aralarının iyi olduğunu söylüyor.

In Maharashtra, criminals have no fear of the law. You can see that a man named Morris called former Shivsena UBT corporator Abhishek Ghosalkar to his office and shoot him during facebook live.#Maharashtrahttps://t.co/7dUSi6j2xt