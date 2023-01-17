Carla Bellucci, eşi ile birlikte "günde iki kez seks" yaparak kilo verdiğini söyledi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 11:24

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 11:24

Eski Glamour modeli ve Onlyfans yıldızı Carla Bellucci, "yatak odasında ter dökerek" zayıflamanın mümkün olduğunu söyledi.

Carla Bellucci, kilo vermek için eşi ile birlikte "günde iki kez seks" yaptığını açıkladı.

Bellucci, "Her şey bir spor salonu seansı olmadan harika seks yapmaktan ibaret. Üyeliklere yüzlerce dolar harcayan tüm bu anneler paralarını geri istemeli, bunu gerçekten anlamıyorum. Sadece günde iki kez sevişin ve bu kondisyonunuz için harika. Bu lüks işlere gidiyorlar ve haftada ne kadar çok giderlerse o kadar şişmanlıyorlar. Ben seks yapmayı seviyorum, o yüzden neden egzersizleri yatak odasına taşımayayım ki diye düşündüm. Her türlü pozisyonda çömelebilirsiniz ve seksin zihin, beden ve ruh için iyi olduğu kanıtlanmış bir gerçektir" dedi.

Bellucci, günlük "seks seansları"nın yanı sıra "evde 20 dakika egzersiz yaptığını ve yemek kontrolü konusunda disiplinli davrandığını" söyledi.

Bellucci, "Bedenim çok büyüktü, çünkü küçük çerçeveliyim ve eminim pek çok kadın harika görünüyor ama ben daha çok 8 ila 10 bedenim. Kendimi hala seksi hissediyordum çünkü erkeğim bana hep böyle hissettiriyordu ama içten içe mutlu değildim. Tekrar 10 beden olmak için can atıyordum. Yüzüm daha ince ve daha düşük kiloda kendimi sağlıklı hissediyorum" diye konuştu.