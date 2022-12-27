Güney Kore'de manken seks oyuncaklarına yönelik yasak kaldırıldı

27 Aralık 2022 Salı, 12:00

Güney Kore, ithal edilen manken seks oyuncaklarına yönelik kısıtlamayı kaldırarak, hükümetin özel hayata ne kadar müdahale edebileceği konusunda yıllarca süren tartışmaları sona erdirdi.

Güney Kore Gümrük Servisi, seks oyuncakları konusunda gözden geçirilmiş bir politika uygulayacağını söyledi.

New York Post'un aktardığına göre ithal seks oyuncaklarını yasaklayan resmi bir yasa bulunmamakla birlikte, daha önce binlerce ürüne gümrük memurları tarafından "ülkenin güzel geleneklerine ve kamu ahlakına zarar veren" ithal ürünleri yasaklayan bir madde gerekçe gösterilerek el konulmuştu.

Tedarikçiler, daha sonra birkaç davayı mahkemeye taşıdı. Davada oyuncakların özel alanlarda kullanıldığı ve dolayısıyla kamu onurunu zedelemediği tespit edildi.

Kore Gümrük Servisi, ABD, İngiltere ve Avustralya'daki benzer politikalara atıfta bulunarak, çocuklara veya belirli kişilere benzeyen seks oyuncaklarının ithalatını yasaklamaya devam edeceğini duyurdu.

Manken seks oyuncakları ithalatçısı Carenshare Co. şirketinin eski yöneticisi Lee Sang-jin, hükümetin vergi mükelleflerinin fonlarını ithalatçıların açtığı davalara karşı boşa harcadığı iddiasının ardından kararı "makul" ve "biraz geç" olarak nitelendirdi.

"MANKENLERİ KULLANAN ÇEŞİTLİ İNSAN TÜRLERİ VAR"

Oyuncakların genellikle yurtdışında üretilenlere göre daha iç mekanlarda üretildiğini belirten Lee, "İnsanlarımızın mutluluğu arama ve özel hayatlarında (seks oyuncaklarını) kullanma haklarının devlet tarafından kısıtlandığını düşündük. Cinsel olarak yabancılaşmış olanlar ya da sanatsal amaçlar için onlara ihtiyaç duyanlar da dahil olmak üzere manken seks bebeklerini kullanan çeşitli insan türleri var" dedi.

Ancak, gümrük yetkilileri 2018'den bu yana Güney Kore'de ele geçirilen binden fazla oyuncağı ellerinde tutacaklarını söylerken, hükümetin kararı Carenshare ve diğer şirketlerin hükümet tarafından el konulan ithalatı geri almasına olanak tanıyacak.

Lee Sang-jin'e göre, eski şirketi şimdiden 20'den fazla bebeği geri aldı ve yıllarca devlet deposunda kaldıktan sonra kullanılamaz hale gelen modeller için tazminat talep eden ayrı davalar açtı.