Çarşafla hapishaneden firar eden mafya lideri yeniden yakalandı

Geçen yıl İtalya'daki yüksek güvenlikli bir hapishaneden çarşaf kullanarak kaçan kötü şöhretli bir mafya babası Fransa'da yeniden yakalandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.02.2024 - 10:21
Çarşafla hapishaneden firar eden mafya lideri yeniden yakalandı
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Yetkililer, Europol'ün en çok aranan suçlular listesinde tehlikeli olarak belirtilen mafya Marco Raduano'nun Fransa'nın Korsika adasındaki Bastia'da yakalandığını açıkladı.

Adriyatik'teki sahil kasabası Vieste'den gelen 40 yaşındaki Raduano, Şubat 2023'te Sardinya'daki Nuoro hapishanesinin yüksek güvenlikli kanadından kaçmayı başarmış ve geleneksel çarşaf yöntemini kullanarak duvarları aşmıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de Raduano'nun suç ortağı Gianluigi Troiano'nun İspanya'nın Granada kenti yakınlarında gözaltına alındığını ve bunun "organize suça vurulan bir başka önemli darbe" olduğunu açıkladı.

Raduano'nun, İtalya'nın güneyindeki Puglia eyaletinin Foggia kentinde bulunan ve nispeten bilinmeyen bir suç örgütü olan "beşinci mafya" içinde faaliyet gösteren Gargano klanının lideri olduğu biliniyor. 

Europol'ün bildirdiğine göre Raduano, bir suç örgütüne dahil olmak, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı silah bulundurmak gibi çeşitli suçlardan 24 yıl hapis cezası almıştı.

Europol, Raduano'nun grubun en tepesindeki isim olduğunu ve cinayetler, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasptan sorumlu acımasız bir katil olduğunu kaydetti.


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