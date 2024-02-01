Adana Demirspor'dan İtalyan kulübe Mario Balotelli yanıtı!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un İtalyan futbolcu Mario Balotelli'yi transfer etmek isteyen Salernitana'nın teklifini reddettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:04
Adana Demirspor'dan İtalyan kulübe Mario Balotelli yanıtı!
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Ocak ayındaki transfer döneminde birçok futbolcusu ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin ayrılığını ise veto etti.

İngiltere merkezli Sky Sports'ta yer alan habere göre, Salernitana, Balotelli'nin transferi için Adana Demirspor'un kapısını çaldı. Ancak İtalyan ekibinin, 33 yaşındaki santrfor için yaptığı girişimlerin başarısız olduğu ifade edildi.

NİANG AYRILMIŞTI

M'Baye Niang ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un, başka bir santrforunu daha kaybetmek istemediği ve bu nedenle Salernitana'yı geri çevirdiği aktarıldı.

Adana Demirspor'da bu sezon bu sezon 5 maçta süre bulan Balotelli, 3 kez gol sevinci yaşadı.


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