İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray'ın yeni sağ beki İngiltere'den!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:48

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:50

Galatasaray, yeni sağ bekini İngiltere'den getirmeye hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaşma sağladı.

Haberde Aurier transferi için Galatasaray ile Nottingham Forest arasında son görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Serge Aurier

Nottingham Forest'ta bu sezon 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişi Sahilli Serge Aurier, 2 asist yaptı.

LORENZ ASSIGNON'DAN VAZGEÇİLDİ

Galatasaray, sağ bek transferi için Lorenz Assignon'un kiralık transferi için Rennes ile anlaşma sağlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramaması ve Assignon'a başka taliplerin de olması nedeniyle beklemek istemedi ve Aurier'e yönelerek Fildişi Sahilli futbolcu ile anlaşma sağladı.