Cash App'in kurucusu ünlü milyarder Bob Lee sokak ortasında katledildi
ABD merkezli teknoloji şirketi Cash App'in kurucusu Bob Lee, San Francisco şehir merkezi yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü.
Ünlü milyarder 43 yaşındaki Bob Lee, 4 Nisan'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde saldırıya uğrayarak katledildi.
İhbarla olay yerine giden polis ekipleri Lee'yi bıçaklanmış halde bularak hastaneye kaldırdı. Ünlü milyarder, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
San Francisco Polis Departmanı, Twitter'a yaptığı bir gönderide, bıçaklanma hakkında bilgisi olan herkesin departmanı araması gerektiğini duyurdu.
Lee, Square'in eski baş teknoloji sorumlusu ve Cash App'in kurucusu olan MobileCoin'in baş ürün sorumlusuydu.
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