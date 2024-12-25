'Casuslukla' suçlanan ABD vatandaşına 15 yıl hapis cezası

Rusya'da mahkeme, Amerikan vatandaşı Gene Spector'ı, "casusluk" yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

'Casuslukla' suçlanan ABD vatandaşına 15 yıl hapis cezası
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 07:43

Moskova Şehir Mahkemesindeki duruşmada, tıbbi cihaz tedarikçisi "Medpolimerprom" şirketinin eski yöneticisi Spector, casusluk yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden Spector'a, mahkemece 15 yıl hapis cezası ve 14 milyon ruble (yaklaşık 140 bin dolar) para cezası verildi.

Gene Spector, 2020'de devlet çalışanına rüşvet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, 2022'de 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ağustos 2023'te Spector hakkında casusluk şüphesiyle dava açılmıştı.


Etiketler: #Rusya #ABD

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