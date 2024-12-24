American Airlines, ABD'deki tüm uçuşlarını durdurdu
American Airlines, 'teknik aksaklık' nedeniyle ABD'deki tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı. American Airlines’ın büyük bir siber saldırıya uğradığı ve tüm uçuşların bu yüzden durdurulduğu iddia edildi. Sistemler biniş kartlarını, çalışanları veya mürettebat üyelerini tarayamazken, FAA'nın uçuşları durdurmasının sonrası şirketin hisseleri düştü.
American Airlines AAL.O, bir teknik aksaklık nedeniyle ABD'deki tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı.
ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) internet sitesindeki açıklamaya göre teknik aksaklığın sebebi belirtilmedi.
HİSSELERİ ÇAKILDI
Açıklama sonrası şirketin hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 3.8 düştü.
Mağdur bir yolcunun sosyal medya platformu X üzerinden sorduğu soruyu yanıtlayan şirket, "Tahminî bir zaman aralığı sağlanamadı fakat en kısa sürede çözmeye çalışıyorlar" diye açıkladı.
SİBER SALDIRI VE YAZILIM SORUNU ÜZERİNDE DURULUYOR
Bazı çevrimiçi yayınlar, havayolunun uçuşları için ağırlık ve denge gereksinimlerini hesaplamasını engelleyen bir yazılım kesintisi yaşadığını söyledi. Havayolu şirketi ayrı bir gönderide, bir düzeltme üzerinde çalıştığını ve tahmini bir çözüm süresinin olmadığını söyledi.
American Airlines büyük bir siber saldırıya uğradı. Yaygın sistem kesintileri nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu. Sistemler, biniş kartlarını, çalışan veya mürettebat kimliklerinin tarayamıyor.
UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, American Airlines, bu kararın ardından yaptığı açıklamada, uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.
FAA da kısa süre sonra şirketin ABD'deki tüm uçuşları için aldığını duyurduğu durdurma kararını kaldırdığını belirtti.
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