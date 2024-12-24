Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı!

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Clinton'ın Sözcüsü Urena "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" açıklamasında bulundu.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı!
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:30

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena yaptığı açıklamada, 78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini ifade ederek, "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" dedi.

Clinton'ın Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını söyleyen Urena, testler ve gözlem için hastanede kaldığını belirtti.

Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da 6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.


Etiketler: #ABD #başkan #Bill Clinton #Hastane

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