Çavuşoğlu, Brüksel'de İngiliz ve Rumen mevkidaşlarıyla görüştü

04 Mart 2022 Cuma, 13:40

NATO Dışişleri Bakanları olağanüstü gündemle toplanıyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’nın, Avrupa Kıtası'ndaki güvenliğe zarar verdiğini ifade ederek, “Avrupa’da, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri görülmeyen bir savaşa girişildi. Her tarafa yayılan çatışma tehdidi gerçek. Ukrayna halkı ve demokratik olarak seçilmiş hükümetin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"RUSYA İLE ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenen Stoltenberg, "Putin’e savaşı sonlandırma, tüm askeri güçleri Ukrayna’dan çıkarma çağrısı yapıyoruz. Diplomatik çabalara iyi niyetinizle katılın. NATO bir savunma ittifakıdır. Rusya ile çatışma istemiyoruz. Ancak, Washington Anlaşması’nın 5. maddesine kuvvetli bir şekilde bağlıyız. NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktır" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK TEMASLAR

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO toplantısı öncesi İngiliz mevkidaşı Truss ile Ukrayna'daki son durumu ve ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ile de görüştüğünü paylaşan Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı ile Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu ayrıca Türk vatandaşlarının tahliyesine verilen destek için mevkidaşına teşekkür etti.