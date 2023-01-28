Son dakika haberi... İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu
Son dakika haberi... İsveç, NATO üyelik sürecini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı Billström, "Süreç geçici olarak durduruldu" dedi.
NATO üyelik sürecinin geçici olarak durdurulduğunu açıklayan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Provokatif eylemlerden sonra İsveç'e yönelik öfkeyi gidermeye çalışıyoruz. Türkiye'de seçimin yapılacağı 14 Mayıs'ı da yakından takip ediyoruz. Amacımız Temmuz'da tam üyelik" diye konuştu.
KURAN YAKMA EYLEMİ İPLERİ GERMİŞTİ
İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kuran'ı yakması sonucu yaşanan gelişmeler, Türkiye ile İsveç arasındaki iplerin gerilmesine neden olmuştu.
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