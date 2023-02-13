Çavuşoğlu'ndan 'sınır kapısı açıldı' iddialarına cevap

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:21

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankarada Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi.

Ankara’da Libyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sınır kapılarının açılmasıyla Suriye'den Türkiye'ye yoğun mülteci akını olduğu iddialarına ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Gerçekten içinden geçtiğimiz şu zor günlerde, dayanışmaya ve işbirliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, enerjimizi böyle sosyal medyada ve değişik mecralarda dolaştırılan dezenformasyona cevap vermeye harcadığımız için de çok üzgünüz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca "13 Şubat itibariyle 77 ülkeden 9 bin 401 personel sahada. 747 ilave personel de yolda" diye ekledi.