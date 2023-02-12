Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Adana'da
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya geldi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.
Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.
• Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu karşıladı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 12, 2023
• Bakanlar, havalimanında görüştü
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Adana'ya geldi https://t.co/Dxv6LOHapL pic.twitter.com/RxhsdlalvZ
Dendias, sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaştığı iletisinde şu ifadelere yer vermişti
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"Bugün Türkiye'yi ziyaret ediyorum ve burada Türk meslektaşım Mevlut Çavuşoğlu eşliğinde son depremlerden büyük hasar görmüş bölgelerde faaliyet gösteren Yunan Yardım Misyonu üyeleriyle görüşeceğim..."
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