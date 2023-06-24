Çeçenistan lideri Kadirov: Çeçen savaşçılar, gerginlik bölgelerine intikal ediyor

Yayınlanma: 24.06.2023 - 12:42

Güncelleme: 24.06.2023 - 12:42

Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya genelinde "silahlı isyan" çağrılarının ardından Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan bir açıklama geldi.

Kadirov, yaşanan olayları "sırttan bıçaklanma" olarak nitelendirerek, dün geceden bu yana ilk kez konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her sözünü "tamamen desteklediğini" belirten Kadirov, şöyle konuştu:

"Halk tarafından seçilmiş, durumu en ince ayrıntısına kadar, bırakın bir işadamını, herhangi bir stratejistten bile daha iyi bilen bir Başkomutanımız var. Kendisi 'sahadaki' komutanları çağırıyor ve SWA'nın gidişatı üzerinde tam kontrole sahip. Ve Başkomutan'ın kararları ölçülü ve titiz bir şekilde alınır. Her birimiz haritanın sadece bir bölümünü görüyoruz ama o hepsini birden görüyor! Ve Vladimir Vladimiroviç'in ulusa sesleniş konuşmasında belirttiği kesinlikle doğrudur - bu bir askeri isyandır! Bu tür eylemler için hiçbir gerekçe yoktur! Putin'in her sözünü tamamen destekliyorum."

Kadirov, "Batı'daki düşmanlarımızın bu durumdan nasıl faydalandıklarına bir bakın. Vatandaşlarımızı korkutan ve istikrarsızlaştırıcı bir durum tehlikesi yaratan ne kadar çok yalan, ne kadar çok yanlış çağrı var. Ve bunlar Prigozhin'in hain yürüyüşünün beklenen sonuçlarıdır" diye ekledi.

Kadirov, yaşananların "savunma bakanlığına yönelik bir ültimatom değil, devlete yönelik bir meydan okuma" olduğunu ve buna karşı herkesin "birleşmesi" gerektiğini vurguladı.

ÇEÇEN SAVAŞÇILAR SAHAYA İNİYOR

Çeçen savaşçıların, gerginlik bölgelerinde konuşlandırıldığını belirten Kadirov, "Çeçen Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ve Rosgvardia askerleri gerginlik bölgelerine doğru yola çıktılar bile. Rusya'nın birliğini korumak ve devlet yapısını muhafaza etmek için her şeyi yapacağız!" dedi.

Kadirov, isyanın bastırılması gerektiğini savunarak, Çeçen savaşçıların gerekirse "sert önlemler" almaya hazır olduğunu kaydetti.

Kadirov, "İç cephe her zaman sakin ve güvenilir olmalıdır. Siperlerdeki askerlerin, karşılarında düşman ve arkalarında hain bir macera varken nasıl hissettiklerini bir düşünün. Bu istikrarla ilgili, devletin bütünlüğüyle ilgili, vatandaşların güvenliğiyle ilgili" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Moskova ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele rejimi uygulamaya konulduğunu bildirdi.