Çeçenistan lideri Kadirov: 'Emri yerine getireceğiz'
Rusya'nın Çeçenistan Cumhuriyeti'nin yöneticisi Ramazan Kadirov, kuvvetlerinin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi. Kadirov, Putin’in Ukrayna saldırısının doğru olduğunu ve her koşulda onun emirlerini yerine getireceklerini” söyledi.
Rusya'nın sınırları içerisindeki Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkanı Ramazan Kadirov, Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi ve Ukraynalıları hükümeti devirmeye çağırdı.
Yayınladığı videoda Kadirov, Çeçen birliklerinin şimdiye kadar hiçbir kayıp vermediğini ve Rus kuvvetlerinin başkent Kiev de dahil olmak üzere büyük Ukrayna şehirlerini kolayca ele geçirebileceğini, ancak görevlerinin can kaybını önlemek olduğunu söyledi.
Kadirov, Çeçen birliklerin şu ana kadar Ukrayna’ya ait bir askeri tesisi ele geçirdiğini ve hiçbir kayıp verilmediğini söyledi.
"HER KOŞULDA YERİNE GETİRECEĞİZ"
“Şu dakika itibariyle tek bir zayiatımız veya yaralımız yok” diyen Kadirov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna saldırısının doğru olduğunu ve her koşulda onun emirlerini yerine getireceklerini” kaydetti.
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