Çekirdek kahveye vergi muafiyeti: 49 ülkeye gümrük indirimi
İthalat Rejimi Kararında yapılan değişiklikle, en az gelişmiş ülkelerden çekirdek kahve ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfıra indirildi. TPS-OIC ülkelerinden bazı gıda ürünlerinde ise vergi oranları yeniden belirlendi.
"İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla birlikte, en az gelişmiş ülkeler (EAGÜ) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerden (TPS-OIC) yapılan bazı ithalatlarda gümrük vergileri ve ek mali yükümlülük oranları yeniden düzenlendi.
Düzenlemeyle birlikte, aralarında Etiyopya, Togo, Yemen, Ruanda ve Laos gibi ülkelerin bulunduğu 49 EAGÜ kapsamındaki ülkelerden yapılan çekirdek kahve ithalatında uygulanan %6’lık gümrük vergisi kaldırıldı. Yeni oran sıfır olarak belirlendi.
Karar kapsamında, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden (TPS-OIC) ithal edilen bazı hayvansal ve bitkisel gıda maddelerinde gümrük vergileri %0 ila %25 arasında yeniden düzenlendi.
SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL YAĞLAR DA KAPSAMDA
TPS-OIC ülkelerinden yapılan su ürünleri ve hayvansal yağlar ithalatında ise gümrük vergileri güncellenirken, ek mali yükümlülükler tamamen kaldırıldı. Bu ürünlerde ek yük sıfırlandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olan karar, 6 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.
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