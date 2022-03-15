Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanları Ukrayna'ya gidiyor
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 20. güne girildi. Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Mateusz Morawiecki ve Slovenya BaşbakanI Janez Jansa ile birlikte Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için bugün Kiev'e gideceklerini açıkladı.
Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidiyor. Çekya Başbakanı Petr Fiala, Facebook’tan iki mevkidaşıyla birlikte Avrupa Birliği'ni temsilen Kiev'i ziyaret edeceklerini açıkladı.
KİEV'E YAPILAN EN ÜST DÜZEY SEYAHAT
Üç ülkenin başbakanı, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Söz konusu ziyaret, 24 Şubat'ta başlayan işgalden bu yana Kiev'e yapılan en üst düzey seyahat anlamına geliyor.
Fiala, "Bugün Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile birlikte Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Kiev'e gideceğiz, Devlet Başkanı Zelenskiy ve Başbakan Shmyhal ile bir araya geleceğiz. Ziyaret, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile istişare içinde gerçekleştirilecek. Ziyaretin amacı, Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı için tüm Avrupa Birliği'nin açık desteğini teyit etmektir" ifadelerini kullandı.
Başbakan Fiala, Ukrayna ve Ukraynalılar için geniş kapsamlı bir destek paketi sunacaklarını belirtti.
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