Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den "ABD" tepkisi: "6. Filo mutlu"

ABD Altıncı Filosu (SIXTHFLT) komuta ve kontrol gemisi USS Mount Whitney (LCC 20), 4 Kasım'da İstanbul Sarayburnu İskelesi'nden hareket ederek Karadeniz'e girdi.

ABD Deniz Kuvvetleri'nin Avrupa-Afrika'daki faaliyetlerine ilişkin Twitter'da paylaşımlarda bulunan 6. Filo hesabı, ABD savaş gemisi ile Türk Fırkateyni TCG Yavuz'un Karadeniz'de birlikte gerçekleştirdikleri eğitimden kareler paylaştı. Söz konusu iletide "Güvenlik ve istikrarı sağlayan müttefikler için #Karadeniz'de bir cumartesi geçirmek için harika bir yol! Seninle yelken açmak bir zevkti" notu ile Türk bayrağı paylaşıldı.

Sailing alongside @NATO allies to ensure security and stability in the #BlackSea is a great way to spend a Saturday! It's been a pleasure sailing with you, ????!#USSMountWhitney and #USSPorter sail in formation with Turkish Frigate TCG Yavuz (F 240). pic.twitter.com/ExQshykQSx