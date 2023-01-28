Cenaze aracını çalarak kaçan bir adam, aracın arkasındaki cesedi yola attı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 12:56

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 12:57

ABD'de Deon Howard adındaki bir adam, 47 yaşındaki Curtis Brown'ın cesedinin bulunduğu cenaze aracını çaldıktan sonra polis tarafından arandığı kaydedildi.

Howard'ın, cesedi Chicago'da attığı iddia edilirken, polis Brown'un cesedini ve cenaze arabasını farklı noktalarda buldu.

Polisler, arabayı ve cesedi cenaze evinden yaklaşık 160 km uzakta buldu.

Brown'un ailesi, cesedin atılma şeklinden üzüntü duyduklarını söyledi.

CENAZE EVİ YÖNETİCİSİNE PARA CEZASI VERİLDİ

Cenaze evi yöneticisi Brandy Collins'in, olaydan dolayı "profesyonel olmayan davranış" nedeniyle 10 bin dolar para cezasına çarptırıldığı bildirdi.

Bu cezanın yanı sıra "kişisel malların hesabını vermemek ve ruhsatsız uygulamaya yardım ve yataklık etmek" suçlarından da para cezası verildi.

Collins'in Mayıs 2023'e kadar gözetim altında tutulacağı kaydedildi.