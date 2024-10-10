CENTCOM duyurdu: Savaş uçakları, Ortadoğu'da sorumluluk bölgesine ulaştı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 13:29

Güncelleme: 10.10.2024 - 13:29

Ekim ayı başında Air & Space Forces Magazine, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin tırmanması üzerine ABD'nin Ortadoğu'ya ilave savaş uçağı göndereceğini bildirmişti.

Haberde, ABD'nin, Ortadoğu'ya F-16, F-15E ve A-10 Thunderbolt II uçaklarından oluşan üç savaş uçağı filosu göndereceği kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ortadoğu'ya sevk edilen F-15E savaş uçaklarının “sorumluluk alanına ulaştığını” açıkladı.

Açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri'nin Idaho'daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü 389. Avcı Filosu'na bağlı F-15E Strike Eagle savaş uçakları ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı” denildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ortadoğu'ya "saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için" bölgedeki konuşlu mevcut güçlerine savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı.

Bölgede bulunan ve rotasyonu gelen USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun yerinde kalması talimatının verildiğini belirten Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ayrıca hava savunmasının güçlenmesi için mevcut askeri varlığa ek olarak F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 ve F-22 savaş uçakları ve bunları destekleyecek "birkaç bin" personel gönderileceğini bildirdi.

Singh, "Savunma Bakanlığı, bölgede saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için Ortadoğu'daki ABD güçlerinin kuvvet duruşunu daha da güçlendirmek amacıyla adımlar atıyor" dedi.