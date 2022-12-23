CENTCOM'dan İran çıkışı: Bölgede kaos yaymaya devam ediyor

23 Aralık 2022 Cuma, 12:14

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Erik Kurilla, İran'ın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Michael Erik Kurilla, "Giderek daha ölümcül yüklerle daha uzağa uçabilen daha büyük insansız hava araçları inşa ediyorlar. Irak ve Afganistan'daki ilk çatışmalarımız sırasında EYP'leri nasıl gördüysek bugünün İHA'larını da aynı şekilde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Jerusalem Post'un aktardığına göre Kurilla, İran İHA'larını imha etmek için yeni teknolojiler üzerinde çalıştıklarını kaydederek, "Görünen o ki, İsrail ve Arap orduları aynı tehditleri görüyor. Ortak nedenleri var. Çok hızlı bir şekilde Körfez orduları ile İsrail arasında çarpıcı yeni ortaklıklar kuruldu" dedi.

İran'ın bölgedeki milis gruplarına değinen Kurilla, Tahran yönetiminin "bölgesel güvenlik ve istikrarı zayıflatmaya devam ettiğini" aktardı.

"KAOS YAYMAYA DEVAM EDİYOR"

Kurilla, "İran yaptırımları ve ambargoları ihlal etmeye, vekiller ve bağlı kuruluşlar ağına silah sağlamaya ve uluslararası sulardaki gemilere el koymaya devam ediyor. İran, Tahran tarafından finanse edilen şiddet yanlısı vekil gruplar aracılığıyla kaos yaymaya devam ediyor. İran'a bağlı bu gruplar Irak ve Suriye'deki Amerikan birliklerine ve ortaklarımıza rutin olarak saldırmaktadır" diye konuştu.

Kurilla, 40 yılı aşkın bir süredir "İran rejiminin terörizmi ve terör örgütlerini finanse ettiğini ve agresif bir şekilde desteklediğini ve sadece bölgeyi değil küresel güvenlik ve ticareti de istikrarsızlaştırırken kötü niyetli faaliyetler yürüterek uluslararası normlara meydan okuduğunu" dile getirdi.