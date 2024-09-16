Bir uçak gemisi daha bölgede... CENTCOM’dan ‘savaşa hazırız’ mesajı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), faaliyet alanında savaş uçaklarının havada yakıt ihmali yaptığı anları paylaşarak, “Savaşa hazırız” dedi.

Bir uçak gemisi daha bölgede... CENTCOM’dan ‘savaşa hazırız’ mesajı
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DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:08

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı Sorumluluk Alanı'nın (CENTCOM) herhangi bir yerinde yakıt ikmali yapıyor ve savaşa hazır kalıyoruz” denildi.

BİR UÇAK GEMİSİ HALA BÖLGEDE

CENTCOM faaliyet alanında, Doğu Akdeniz’de USS Abraham Lincoln uçak gemisi, görevini sürdürüyor.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İsrail tarafından Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından, İranlı yetkililer, İsrail’e saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Pentagon, tehditler sonucu USS Theodore Roosevelt’i, Doğu Akdeniz’de görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yanına göndermişti.

USS Theodore Roosevelt, geçen hafta bölgeden ayrılarak Hint-Pasifik bölgesine doğru yola çıktı.


Etiketler: #ABD Merkez Komutanlığı #centcom #savaş

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