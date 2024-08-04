Ortadoğu'da tansiyon yükseliyor: CENTCOM Komutanı bölgeye geldi

İsrail ile Hamas arasında başlayan çatışmaların giderek Lübnan ve diğer komşu ülkelere yayılmasıyla birlikte gerilen Ortadoğu, ABD Ordusu Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Generali Kurilla’nın ziyaretine odaklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 11:18
Ortadoğu'da tansiyon yükseliyor: CENTCOM Komutanı bölgeye geldi
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CENTCOM Generali Michael Erik Kurilla’nın, Ortadoğu’da tırmanan gerilimin ortasında bölgeye gittiğini bildiren ABD merkezli haber portalı Axios, Kurilla'nın İsrail'i savunmak için bir bölgesel koalisyon oluşturmaya çalışmasının beklendiğini yazdı.

CENTCOM komutanının Ortadoğu’ya vardığını bildiren haber portal, “Ortadoğu'daki Amerikan birliklerinden sorumlu ABD'li general, üst düzey Hamas ve Hizbullah liderlerine yönelik suikastlara misilleme olarak İran tarafından İsrail'e yönelik olası saldırı için hazırlıklar sürerken Cumartesi günü bölgeye geldi” ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre, General Kurilla'nın bölgeye seyahatinin Ortadoğu'daki son gerginlikten önce planlandığı belirtilirken, Kurilla'nın bu geziyi, İran'ın saldırısına karşı İsrail'i savunan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmek için kullanmasının beklendiğini iletti.


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