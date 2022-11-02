Çete terörü tırmanıyor: Başsız ceset bulundu

02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:13

Ekvador'da, uyuşturucu ticareti yapan çetelerin başlattığı terör hız kesmeden devam ediyor. Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Beş polisin öldürülmesinden kısa bir süre sonra iki eyalette OHAL ilan etti.

The Guardian'ın haberine göre, Ekvador'un OHAL ilan edilen Guayas ve Esmeraldas bölgelerinde toplamda 5 polis öldürüldü. Ancak şiddet bununla sınırlı kalmadı. İki kentte 9 bomba yüklü araç tespit edildi.

"KÖPRÜDEN SARKITILMIŞ..."

OHAL sebebiyle saat 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı olan And ülkesinde, köprüden sarkıtılmış iki başsız ceset bulundu

Uyuşturucu çeteleri, Lasso hükümetinin uyuşturucu ile mücadele çabalarına misilleme olarak ülkedeki şiddeti tırmandırdı.

Analistler, şiddetin amacı için "narko-devlet olmak isteyen çetelerin sivilleri ve yetkilileri korkutmak" dedi.

Analistler ayrıca, yerel çetelerin, Meksikalı Sinaloa ve Jalisco kartelleriyle çalışmak için rekabet etmeye başlamasıyla şiddetteki artışın başladığını söyledi.

Ekvador, uzun Pasifik kıyı şeridi ve balıkçı filolarının yanı sıra ticaret gemileri nedeniyle stratejik bir kaçakçılık rotasıdır.