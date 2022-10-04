Ekvador'da hapishanede çatışma: 15 ölü, 20 yaralı
Ekvador'da Latacunga hapishanesinde çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Ekvador'un başkenti Quito'nun 80 kilometre güneyinde bulunan Latacunga hapishanesinde mahkumlar silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Ulusal Cezaevi Kurumundan yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.
Yetkililer, olayın yerel ve uluslararası uyuşturucu kaçakçısı gruplarla ilgili olduğunu belirtti. Çatışmanın ardından bazı mahkumlar hapishaneden kaçarken, güvenlik güçleri tarafından mahkumlar yakalandı.
Ülkedeki cezaevi sorunu
Öte yandan, geçtiğimiz yıl ülkedeki hapishanelerde 316, bu yıl ise 90 kişi öldürüldü. Cezaevlerindeki şiddetin kapsamlı bir politikanın olmamasından, kötü yaşam koşullarından ve yetkililerin ilgisizliğinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu
- 53 yıllık partisinden ayrıldı, Zafer Partisi’ne geçti
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Apple CEO'su öğrenmeniz gereken en önemli dili açıkladı
- Saray’a giderken değişti
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Gerilim tırmanıyor... Açık tehdit
- Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken kare