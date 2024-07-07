Çetelere karşı mızraklı direniş örgütleri kuruldu

Yayınlanma: 07.07.2024 - 15:42

Güncelleme: 07.07.2024 - 15:45

Fransız haber ajansı AFP, Çad'ın güneybatısındaki Mayo-Kebbi Ouest bölgesinde, çetelerin adam kaçırma olaylarından sonra direnişe geçtiğini yazdı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 20 yıldır bu sorundan muzdarip köylülerin koruma için Çad devletine veya polisine güveni kalmadığı belirtildi.

Bunun üzerine köylüler, ok ve yayın yanı sıra mızrak ve sapanla savaş eğitimi de verilen küçük direniş grupları kurdu.

Gruplardan birinin başındaki Amos Mbairo Nangyo faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Bizler sivil istihbarat ajanları gibiyiz. Valinin ve güvenlik güçlerinin gözü kulağıyız, onlara bilgi aktarıyoruz."

35 yaşındaki Nangyo, suçluları gördükleri an saldırıya geçtiklerini belirterek "Yay ve mızrakla peşlerine düşüyoruz" dedi. Eğitmen, gerekli durumlarda jandarmaya koruma sağladıklarını da ifade etti.

Nangyo, hükümetin terör saldırılarıyla meşgul olduğunu ve bu sorunla yeteri kadar ilgilenmediğini belirtti. Çad, özellikle Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarla mücadele ediyor. Pazartesi günü Çad Gölü Havzası'nda düzenlenen operasyonda 70 Boko Haram savaşçısı öldürülmüştü.

Köylülerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan hak örgütü Kalkınma Girişimlerini Destekleme Kuruluşu'ndan Barka Tao, kaçırılan kişi sayısının net bilinmediğini söylerken, 20 yılda en az 1500 vaka yaşanmış olabileceğini ifade etti.

Bu faaliyetin hedefinde ilk başlarda Afrika'nın en kalabalık nüfusa sahip etnik gruplarından Fulanilerin yer aldığını belirten Tao, son 10 yıldır çiftçi ve öğretmenlerden sivil toplum kuruluşu çalışanlarına kadar birçok kişinin kaçırıldığını aktardı.

Tao, kaçakçıların güvenlik güçleriyle ya da köylerdeki yetkililerle anlaşma yaparak saldırılar düzenlediğini de öne sürdü.

AFP, Çad güvenlik güçlerinin yorum talebini reddettiğini aktarırken, ülkenin Güvenlik Bakanı Mahamat Charfadine Margui iddiaları doğruladı.

Margui, geçen yıl martta göreve geldiğinden beri suçlularla işbirliği yapan valileri ve jandarma komutanlarını görevden aldığını belirtirken, "Bu sorunu çözmedi. Problem çok daha karmaşık" dedi.

Margui, Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden çetelerin de adam kaçırma olaylarında yer aldığına dikkat çekerek, 2020'den bu yana sınır güvenliği için orduya takviye yapıldığı fakat bunun yeterli etkiyi yaratmadığını söyledi.