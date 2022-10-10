Cezayir ile Fransa'dan iş birliği: Çeşitli alanlarda 11 anlaşma imzalandı
Cezayir ile Fransa arasında çeşitli alanlarda 11 anlaşma imzalandı.
Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, ülkesinin Fransa ile çeşitli alanlarda 11 ayrı iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.
Başbakan Bin Abdurrahman, başkentte gerçekleştirilen Cezayir-Fransa Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komitenin beşinci toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında, “Toplantımız, özellikle sanayi ve teknoloji ile yeni kurulan şirketler ve inovasyon, tarım, yüksek öğrenim ve bilimsel araştırma, emek ve istihdam, turizm ve el sanatları alanlarında olmak üzere 11 anlaşma metninin imzalamasıyla sonuçlandı” dedi.
İki ülke cumhurbaşkanlarının direktifleri çerçevesinde imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girmesi için çalışmaya başlayacaklarını belirten Bin Abdurrahman, "Bu toplantı, özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ağustosta, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un daveti üzerine Cezayir'e yaptığı ziyaretle ilişkilerin normalleşmesini sağlayan, seçkin manevra bağlamında gerçekleşti” ifadesini kullandı.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne başkanlığındaki 16 bakandan oluşan Fransız heyeti, Cezayir-Fransa Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komitenin beşinci toplantısına katılmak ve çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmaları imzalamak için dün akşam saatlerinde Cezayir'e gelmişti.
İki ülke arasındaki ortak yüksek düzeyli komite toplantısı, sömürge dönemi ve göçle ilgili dosyalardan kaynaklanan ilişkilerde yaşanan gerginlikler nedeniyle dördüncü oturumunun yapıldığı 2017 yılından bu yana askıdaydı.
Macron'un 27 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Cezayir ziyaretinde, iki ülke çeşitli sektörlerde altı iş birliği anlaşması yapmış, bölgesel ve uluslararası konularda siyasi istişareyi içeren “Yenilenmiş Ortaklık için Cezayir Deklarasyonu”nu imzalamıştı.
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