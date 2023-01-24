Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü

Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ayn el Defla vilayetinde eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 08:10
Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü
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Cezayir’de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü.

Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mi-171 tipi helikopterin Ayn el Defla vilayetinde yer alan El Ataf bölgesinde düştüğü ve helikopterde bulunan 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kazanın nedenlerini ve koşullarını belirlemek için soruşturma açıldığı ifade edildi.


Cezayir askeri helikopter düştü

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