Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü
Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ayn el Defla vilayetinde eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Cezayir’de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü.
Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mi-171 tipi helikopterin Ayn el Defla vilayetinde yer alan El Ataf bölgesinde düştüğü ve helikopterde bulunan 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kazanın nedenlerini ve koşullarını belirlemek için soruşturma açıldığı ifade edildi.
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