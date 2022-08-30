Mevlüt Erdinç kimdir? Mevlüt Erdinç neden futbolu bıraktı? Mevlüt Erdinç kaç yaşında?

30 Ağustos 2022 Salı, 15:00

1973 yılında, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Erbek köyünden Fransa'ya göç etmiş sekiz çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Mevlüt, Saint-Claude şehrinde dünyaya gelmiştir. Fransa'da ismi kayıtlara Mevlut Erding şeklinde geçti

Futbola Saint-claude altyapısında başladı. 2000 yılında Fransa'nın Orange Ligue 1 ekibi Sochaux tarafından keşfedildi ve burada profesyonel futbol hayatına başladı. Ardından 2005 yılında bu kulübün profesyonel takımına çağrıldı

2007-08 sezonunun başında, Sochaux'da iki sezon oynadıktan sonra Clermont Foot Auvergne takımına kiralandı. Bir ay sonra Sochaux takımına geri döndü.

Haziran 2009 tarihinde Paris Saint-Germain'e 8.300.000€ gibi yüksek bir bonservis bedeline karşın transfer oldu. Mevlüt, 24 Ocak 2012 tarihinde Rennes ile anlaştı. 2 sezon Rennes'te oynadıktan sonra St. Étienne'e transfer oldu. Saint-Étienne takımındayken, hırslı ve savaşçı olduğu için Bizon lakabını aldı. 17 Temmuz 2015 tarihinde, 3,30 milyon € karşılığında, Haziran 2018'e kadar Hannover'a transfer oldu. 2017-2019 Başakşehir 16 (4)

2018-2019 Antalyaspor, 2019-2020 Fenerbahçe, 2020-2021 Fatih Karagümrük, 2021-2022 Kocaelispor, 2022 Ümraniyespor, 2022 Racing Besançon forması giydi.

MEVLÜT ERDİNÇ FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç futbolu bıraktığını açıkladı. 35 yaşındaki futbolcunun Instagram'daki veda mesajı şöyle:

"Bu mesajı yazarken çok düşündüm, her satırında hem hüzünlendim hem çok mutlu oldum hemde çok gururlandım.

5 yaşında Fransa’da başlamış olduğum futbol macerama Sochaux altyapısından sonra sırasıyla Paris SG, Rennes, Saint-Ettienne, Hannover, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Karagümrük, Kocaelispor, Ümraniyespor, formalarını giydim ve Racing Besançon hem futbolcusu hem kulübünün futbol elçisi oldum.

Sochaux’dan Paris’e dönemin en yüksek değerli transfer rakamı ile transfer oldum. Fransa ve Avrupa liglerinde 92 golle en çok gol atan Türk futbolcu ünvanını gururla taşıyorum.

3 Fransa kupa şampiyonluğu kazandım. Benim için belki de en önemlisi olan 'Türkiye Milli Takım formasını 35 kez giyip 8 kez gol sevinci yaşayarak ülkeme hizmet ettim.'

18 yıllık profesyonel kariyerimi, toplamda 491 maç 132 gol ve 39 asist ile taçlandırdım.

Kariyerim boyunca tecrübe ettiğim, iyisiyle kötüsüyle yaşadıklarımı, galibiyetleri, şampiyonlukları, güzel hatıraları ve arkadaşlıkları hiç bir zaman unutmayacağım.

Bugünlere gelmemde emekleri olan kulüplere, hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum.

Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar geri dönmek dileğiyle. Hakkınızı helal edin."