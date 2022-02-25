Son dakika: Zelenski'den Putin'e bir çağrı daha!
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Facebook hesabından ulusa sesleniş videosu yayımladı. Putin'i müzakere masasına davet eden Zelenski, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır" dedi.
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Facebook hesabından ulusa sesleniş videosu yayımladı. Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna ordusuna seslenerek, “Elimizdeki tek varlık sizlersiniz” ifadesini kullandı. Avrupa’da yaşayanlara da seslenen Zelenski, “Protesto ve eylem düzenleyerek hükümetlerinizin daha aktif adımlar atmasına yardımcı olun” dedi.
Putin'i müzakere masasına davet eden Zelenski, videoda şu ifadelere yer verdi:
"Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır. Avrupa Birliği'ne karşı. Avrupa'daki temel insan haklarına karşı. Kıtadaki tüm bir arada yaşamanın kurallarına aykırı. Avrupa devletlerinin sınırları zorla bölmeyi reddetmesine karşı.
Rus tankları insanlara saldırırken Avrupa yardımı yavaş kalıyor. Avrupa, bu saldırıları durduracak kuvvete sahip. Halen bu saldırıları durdurabilirsiniz. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na (Vladimir Putin) bir defa daha seslenmek istiyorum: gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım.”
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