CHP yurtdışı örgütleri yeniden yapılanıyor
CHP’deki değişim rüzgârı Avrupa’daki örgütlere de yansıdı. Partinin Avrupa’daki örgütleri “İktidar yürüyüşü” sloganıyla Yurtdışından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm tarafından yeniden yapılandırıldı.
Bu kapsamda CHP Paris Birliği’nin başkanlığına Nazım Ergin atandı. Görevlendirmeyle birlikte CHP Paris Birliği kurucu üyeleri, Ergin başkanlığında yaptıkları ilk toplantıda, “örgütlenme seferberliği” kararı alarak gelecek sürece ilişkin bir yol haritası çıkardı.
Ergin, “Şimdi Türkiye’de Saray rejimine karşı yıllardır emek emek örgütlenen, değişim rüzgârıyla hızlanan ve yerel seçimlerde ikirciksiz bir zaferle taçlanan mücadelemizi, Türkiye haritasının CHP kırmızısına boyanmasından aldığımız heyecanla Paris’te de yeniden büyütme zamanıdır” ifadelerini kullandı.
Bu yeni yapılanma adımının Avrupa’daki diğer kentlerde de sürdürüleceği belirtildi.
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