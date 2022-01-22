CHP’li Erdoğan Toprak: 'Arabuluculuk için güven gerek'

22 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde Türkiye’nin arabulucu olma çabalarına ilişkin “Cumhurbaşkanı Erdoğan rol kapmak istiyor ama ABD de Rusya da mesafeli” dedi. CHP’li Toprak, Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘SİLAH DESTEĞİ’

Rusya’nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askerlerine ilişkin konuşan Toprak, “Rusya son olarak Cenevre ve Brüksel’de ABD ve NATO ile bir araya geldi. Yazılı güvence talebinde ısrar etti. Batı bunu reddetti. Rusya ‘sabrımız tükendi’ açıklamasını yaptı. Gelinen noktada Rus ordusunun harekete geçmesi ihtimali artmış görünüyor. Biden’ın ‘işgal ya da küçük istila’ ayrımı yapması, ABD ve NATO’nun iki ihtimali değerlendirdiğini gösteriyor. Ya Ukrayna’nın tümüyle işgali ya da Doğu Ukrayna’nın ilhakı” dedi. “Rusya Ukrayna’ya girerse, NATO’nun topyekûn bir müdahalede bulunacağını, Ukrayna’nın yanında savaşa gireceğini düşünmüyorum” diyen Toprak, “Silah desteğini artırabilir ancak sonunda Ukrayna kendi başının çaresine bakmak zorunda kalabilir. Yüksek ihtimalle de böyle olacak” ifadelerini kullandı.

‘SONUÇ VERMEZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin arabulucu olmasına yönelik açıklamalar yapmasına karşın, Rusya’dan gelen yalanlamaları da değerlendiren Toprak, şunları kaydetti: “Biden, Putin ile bir araya gelmeden önce Batılı NATO müttefiklerini aradı, Erdoğan’ı aramadı. Görüşme sonrası Batılı liderlere bilgi verdi, Erdoğan’a vermedi. Rusya da Ukrayna’ya SİHA satışları, Kırım’ın Ukrayna toprağı olduğu tezine destek nedeniyle Erdoğan’a güvenmiyor. Arabulucu olabilmeniz için tarafların size güvenmesi, iki tarafa eşit mesafede olduğunuza inanması gerek. Putin’in sözcüsü Peskov’un, ‘Erdoğan önce Ukrayna’yı Minsk Ateşkes Anlaşması’na uymaya ikna etsin’ sözleri bunu yansıtıyor. Erdoğan-Putin görüşmesinin akşamında Rusya’nın İdlib’i bombalaması, kanımca Putin’in Erdoğan’a ‘Tarafsız ol. Bu işe karışma’ mesajıydı. Cumhurbaşkanı’nın ‘Rusya Kırım’a çöktü’ sözlerinin akabinde de Rusya yine İdlib üzerinden cevap verdi. O nedenle Erdoğan’ın Putin ile Zelenskiy’i yüz yüze görüştürme çabasının ciddiye alındığını, sonuç vereceğini sanmıyorum.

RUSYA GERİ ADIM ATMIYOR

ABD Başkanı Joe Biden’ın “Rusya, Ukrayna’yı işgal ederse bunun bedelini hemen, kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede ödeyecektir” açıklamasına değinen Toprak, “ABD ve AB zaten şu anda da Ukrayna krizi ve Kırım’ın ilhakı nedeniyle Rusya’ya ambargo ve yaptırım uyguluyor ancak Rusya geri adım atmıyor” dedi.