Ukrayna istihbaratından kritik Rusya iddiası

21 Ocak 2022 Cuma, 12:25

Reuters haber ajansı tarafından servis edilen habere göre; Ukrayna askeri istihbaratı, Rusya'nın paralı asker toplayarak, bunları Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolünde bulunan bölgelerdeki yoğun eğitimlere gönderdiğini öne sürdü.

Açıklamada Rusya'nın yakıt, tank, ağır silahlar ve havan topları bölgeye gizlice gönderdiği ifade edildi.

KRİTİK ZİRVE BUGÜN

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yapacağı görüşme öncesinde Batılı ülkelerin birlikte hareket edeceğini göstermek için dün Alman İngiliz ve Fransız yetkililerle bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin için "Bence (Ukrayna'ya) girecek. Bir şey yapmak zorunda" demiş ve Ukrayna'ya saldırması halinde Moskova'nın ağır bir bedel ödeyeceğini dile getirmişti.

Blinken, Biden'ın net tutumuna rağmen Rusya'nın bir saldırı başlatmasının olası olduğunu söylemişti.