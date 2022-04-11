CHP'li Utku Çakırözer: Rusya'ya ambargonun tarafı olmak durumunda kalabiliriz

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sonrası Batı’nın yaptırım uyguladığı “Rus oligarklar” için Türkiye’nin “güvenli liman” haline gelebileceği üzerindeki tartışmalar sürüyor. Ukrayna’da savaşın başlamasının ardından ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı ülkeleri Rusya’ya birçok ekonomik ambargo açıklamış, Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrası dönemde özelleştirmelerle zengin olan iş insanlarını olan “Rus oligarkların”, Batı’daki mal varlıklarına el konmaya başlamıştı. Bu süreçte oligarkların malvarlıklarının bir bölümünü Batı yaptırımlarına katılmayan Türkiye’ye taşımaya başladıkları iddialarının uluslararası basında yer almasının ardından tartışmalar alevlenmişti.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun geçen hafta yapılan toplantısında da Rus oligarklar tartışması yaşandı.

"TARAF DEĞİLİZ"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer konuya ilişkin Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında izlediği tarafsızlık politikasını doğru bulduklarını belirtirken “Aynı zamanda ülkemizin dünyada bir ‘ambargo fırsatçısı’ gibi algılanmasına neden olacak adımlara çok dikkat etmek gerekir” dedi. Çakırözer, “Ortada BM yaptırımı yok diye 1 milyon dolarlık yatların, özel uçakların böyle rahat bir şekilde Türk havaalanlarını kullanması, Türk limanlarına demir atması, bu bahsedilen isimlerin devlet protokolünde gözükmesi... Bu görüntüler Türkiye’yi zor duruma sokar” ifadelerini kullandı. CHP’li vekil “Bu ambargoya taraf değiliz ama her an akan bu paralar bir şekilde sisteme Türkiye üzerinden girerse ambargonun, maalesef tarafı olmak durumunda kalabiliriz” diye konuştu.

Rus oligarklarla ilgili eleştiri üzerine AKP İstanbul Milletvekili Berat Çonkar, “‘Ambargo fırsatçılığı’ gibi bir ifadeyi kesinlikle kabul edemeyiz. Türkiye, BM ambargosu söz konusu olmadığı müddetçe bu noktadaki politikasını ortaya koymuştur” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AKP’li Akif Çağatay Kılıç da “Kimseyi kandırmasın. 20 yıldır Rusya veya başka ülkelerden gelip de AB ve Avrupa’nın içerisinde yatırım yapan insanlara, ‘Nereden geldin?’ diye kimse bir şey sormadı ama bu paraların nereden geldiğini net, açık şekilde herkes biliyordu” ifadelerini kullandı.

"DÜN CİCİYDİLER"

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise “Bu oligarklar düne kadar ‘tu kaka’ değildi, Batılı ülkelerin hepsinde varken, en üst düzeyde devlet yöneticileriyle görüşürken, kulüpleri satın alırken ciciydiler de bugün, efendim, savaş oldu, birileri ‘tu kaka’ dedi diye, biz de bunlara selam vermeyecek miyiz?” diye konuştu.

